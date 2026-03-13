Die Stadt Neustadt hat ein Jubiläumsmagazin zum zehnjährigen Bestehen des Bildungsbüros veröffentlicht. Wann der runde Geburtstag gefeiert werden soll.

Zum zehnjährigen Bestehen des Bildungsbüros hat die Stadt Neustadt ein Jubiläumsmagazin veröffentlicht. Seit der Gründung sei es laut Mitteilung zur Anlaufstelle für Bildungseinrichtungen, Akteure und Bürger geworden, die Bildungsangebote koordiniert, Netzwerke aufbaut und den Dialog zwischen den Akteuren fördert. „Mit großer Freude blicke ich deshalb auf eine Dekade voller Engagement, Zusammenarbeit und nachhaltiger Bildungsarbeit zurück“, sagt Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG). In dem Magazin wird auf die vergangenen Jahre zurückgeblickt, Höhepunkte werden hervorgehoben, teilt die Stadt mit. Auch Wegbegleiter kommen zu Wort. Im August soll ein Fest folgen. Das Magazin steht unter www.neustadt.eu/bildungsbuero zum Download bereit.