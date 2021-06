Die Haßlocher Landtagsabgeordnete Giorgina Kazungu-Haß (SPD) ist am Donnerstag von den Mitgliedern des Bildungsausschusses im rheinland-pfälzischen Landtag einstimmig zur Vorsitzenden gewählt worden. Das teilte ihr Wahlkreisbüro mit. Das Gremium ist mit allen bildungspolitischen Themen bezüglich Kindertagesstätten, Primar-, Sekundar- und Berufsschulen befasst. Kazungu-Haß war vor ihrer Zeit als Landtagsabgeordnete als Lehrerin an verschiedenen rheinland-pfälzischen Schulen tätig, zuletzt als Konrektorin an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Frankenthal.

Neben der Mitgliedschaft und dem Vorsitz im Bildungsausschuss wird die Haßlocherin in der kommenden Legislaturperiode Mitglied des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz und des Kulturausschusses sein.