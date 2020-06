Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Diedesfeld das Bildstöckel in den Weinbergen bei der nördlichen Verlängerung der Ursulastraße beschädigt und das damit verbundene Kruzifix gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter Telefon 06321/855-0 entgegen.