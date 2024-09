Am Rand von Haardt ist der Steinbruch der Firma Hanbuch zu finden. Mit Iris von Huene hat sich eine Künstlerin in das Areal verliebt. Aus dem Haardter Sandstein fertigt sie große Drachen. Was unter anderem Winzer begeistert.

Die Firma Hanbuch und ihre Sandsteinprodukte sind in Neustadt