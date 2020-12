So einige bekannte Gesichter haben wir in den vergangenen Tagen auf Fotos in unserem Postfach entdeckt. Denn einige Kinder haben nicht zum ersten Mal bei unserem weihnachtlichen Puzzle mitgemacht.

Unser Puzzle war dieses Jahr gar nicht so einfach. So viele Lichter, so viele Häuserfassaden, und dann auch noch ein doppeltes und ein fehlendes Teil. Aber die Kinder haben es uns nicht krumm genommen. Sie präsentieren genauso stolz wie sonst auch ihre weihnachtlichen Werke.