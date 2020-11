Vom aktuellen Kultur- und Veranstaltungsverbot lässt sich die Neustadter „Blue Note Big Band“ nicht beirren: Wie immer seit inzwischen mehr als einem Vierteljahrhundert will sie auch im Corona-Winter 2020/21 kurz nach dem Jahreswechsel ihr Neujahrskonzert im Neustadter Saalbau geben – wenn auch diesmal unter etwas veränderten Bedingungen: Termin ist Freitag, 1. Januar, um 19 Uhr. Die vielfach preisgekrönte Neustadter Big Band geht in ihren Planungen dabei von einem Live-Konzert aus – mit der Anzahl an Zuschauern, die dann eben erlaubt sein werden. Zusätzlich soll das Ereignis auf der Webseite www.bluenotebigband.de, dem Facebook-Kanal der Band und im Offenen Kanal Weinstraße live übertragen werden. Als Bandleader wurde der Altsaxophonist Klaus Graf engagiert, u. a. Mitglied der SWR-Bigband und Professor für Jazzsaxophon an der Musikhochschule Nürnberg. Eine Besonderheit hat sich das Ensemble für das Programm ausgedacht: Erstmals bei „Jazz an Neujahr“ kann das Publikum selbst die Setlist bestimmen und so eine Art „Best of“ aus dem Angebot der letzten 25 Konzerte zusammenstellen. Zur Auswahl stehen fast 400 Stücke, die unter www.bluenotebigband.de begutachtet werden können. Abstimmen darf jeder, der mag. Auch die Karten (22-10 Euro) sind ausschließlich online unter www.bluenotebigband.de erhältlich. Es gibt keine Abendkasse. Selbstverständlich ist die Veranstaltung von der dann aktuell geltenden Corona-Verordnung abhängig. Aber auch für den Fall einer Absage werde das vom Publikum ausgewählte Programm irgendwann m Lauf des nächsten Jahres gespielt, so die Band in ihrer Mitteilung.