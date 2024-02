Am Samstag veranstalten die Big Bands des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums ihr traditionelles Big-Band-Konzert im Saalbau in Neustadt. In diesem Jahr steht das Konzert unter dem Motto „Let it Shine!“. Den Abend eröffnet die nach dem Corona-Tief wieder auf 17 Mitglieder angewachsene Nachwuchs-Big-Band. Der zweite Teil des Abends wird gestaltet von der 23-köpfigen „großen“ Big Band. Verstärkung bekommen sie von den Gesangssolisten Nina Zeiselmair und Davit Nikalayan. Durch das Programm führen Schülerinnen und Schüler. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in den ersten beiden Pausen im Foyer des KRG sowie bei der Buchhandlung Quodlibet und an der Abendkasse. Tickets kosten fünf Euro (Schüler/Studenten) beziehungsweise acht Euro (Erwachsene).