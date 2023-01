Eine Bietergemeinschaft aus dem Technikzentrum Klein (Neustadt), der Zimmerei Müller und Metallbau Lendle (beide Mußbach) hat den Zuschlag für eine der wenigen städtischen Gewerbeflächen erhalten. Nach einem Bieterverfahren hat der Stadtrat am Dienstagabend in nichtöffentlicher Sitzung den Zuschlag erteilt. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage weiter informierte, fiel die Entscheidung mehrheitlich. Das Areal umfasst knapp 9000 Quadratmeter in der Joseph-Monier-Straße nahe des DHL-Stützpunkts und ist voll erschlossen. In dem im Sommer 2022 gestarteten Bieterverfahren lag das Mindestgebot bei 900.000 Euro. Am Ende gab es 15 Bewerbungen, im Oktober kamen fünf davon in die engere Wahl, im Dezember wurde die Entscheidung auf Januar vertagt.