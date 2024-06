Neue Bierfestkönigin des Andechser Bierfests, das in diesem Jahr vom 19. bis 22. September stattfindet, wird die Bierfestprinzessin des vergangenen Jahres, Emelie Franke. Das hat die Verwaltung mitgeteilt. Da sie nun „aufrückt“, sucht die Verwaltung eine Nachfolgerin für sie als Bierfestprinzessin. Auch männliche Bewerber, die Bierfestprinz werden wollen, sind willkommen. Interessierte Kandidatinnen und Kandidaten sind eingeladen, sich in einem ungezwungenen Rahmen über die Aufgaben und Voraussetzungen der Bierfesthoheit zu informieren. Der Informationsabend findet am Mittwoch, 3. Juli, um 18.30 Uhr im Haßlocher Kulturviereck statt. Voraussetzungen für eine Bewerbung sind ein Mindestalter von 18 Jahren und der Wohnsitz im Landkreis Bad Dürkheim. Die Bierfesthoheit repräsentiert die Gemeinde Haßloch sowie die Landkreise Bad Dürkheim und Starnberg und nimmt unter anderem an Festzügen, Messen und verschiedenen Veranstaltungen teil. Die Verwaltung bittet um eine Anmeldung per Mail an veranstaltungen@hassloch.de bis Freitag, 28. Juni.