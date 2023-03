Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Pünktlich zum Pflanz-eine-Blume-Tag am 12. März ist die Saison des Bienenautomaten in Deidesheim gestartet. Der ehemalige Kaugummiautomat ist mit bienenfreundlichem Saatgut bestückt und soll dazu motivieren, Orte aufblühen zu lassen – und das nicht nur am Pflanz-eine-Blume-Tag.

Kurz bevor Bienchen und Blümchen aus dem Winterschlaf erwachen, lohnt sich der Gang zum Bienenfutterautomaten vor der städtischen Kindertagesstätte Vogelnest: Für ein paar