„Kirche träumen, Nicht geist-los werden“ – unter diesem Motto laden die katholische Pfarrei Heilige Theresia von Ávila und protestantische Gemeinden in Neustadt zur Bibelwoche ein. Das ökumenische Projekt bietet mit Gottesdiensten und Abendveranstaltungen sieben Impulse zur Apostelgeschichte. Den Auftakt bildet ein ökumenischer Gottesdienst am Pfingstmontag um 10.30 Uhr in Mußbach. Dabei wird Dekan Andreas Rummel die Predigt gestalten. Die zweite Veranstaltung ist am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr im Treffpunkt St. Marien, Klausengasse 6. Sie wird gestaltet von Pfarrer Michael Janson. Jedes Jahr beschäftigt sich die Bibelwoche mit einem anderen Text der Heiligen Schrift.