Wohl in keiner Region der Welt ist Archäologie so politisch wie in Israel und Palästina – denn fast jeder neue Fund wird umgehend von der einen oder der anderen Seite vereinnahmt. Umso hilfreicher, dass mit Prof. Dr. Wolfgang Zwickel jetzt wieder einmal ein ebenso ausgewiesener wie erwiesenermaßen unparteiischer Experte nach Neustadt kommt.

„Kulturgeschichtliche Epochen des Heiligen Landes in alt- und neutestamentlicher Zeit“ heißt das Seminar der „Alte Kulturen“-Reihe, das der Lehrstuhlinhaber für Altes Testament und biblische Archäologie der Uni Mainz am 21./22. August im Neustadter Kloster als Referent bereichern wird. Unter Leitung von Pater Hans-Ulrich Vivell geht es dabei unter anderem um die heißdiskutierte Frage, inwiefern sich der biblische König David wirklich als historische Figur greifen lässt. Der historische Rundumschlag beginnt aber bereits in der Spätbronzezeit und reicht bis in das Jerusalem, wie es Jesus kannte. Auch ein Abstecher ins Reich der Nabatäer mit ihrer Hauptstadt Petra ist geplant.

Noch Fragen?

Das Seminar findet von Samstag, 21. August, 15.30 Uhr, bis Sonntag, 22. August, 13 Uhr, im Kloster Neustadt statt. Die Kursgebühr liegt bei 25 Euro. Anmeldung unter 06321/ 8750 oder info@kloster-neustadt.de.