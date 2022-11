Preise für junge Neustadter Forscher regnete es bei einer Feierstunde des Bezirksverbands Pfalz in Kaiserslautern. Der Zukunftspreis wird alle zwei Jahre für innovative Ideen vergeben.

Mit dem mit 2500 Euro dotierten Nachwuchspreis wurden der Neustadter Mario Schweikert und seine Partnerin Maria-Theresa Licka (Heidelberg) ausgezeichnet. Beide haben die „Vine Leaf Disease and Al“-App entwickelt, mit der man mit Hilfe von Smartphone-Bildern und künstlicher Intelligenz Rebkrankheiten anhand von Fotos mit hoher Präzision erfassen und analysieren kann. Somit kann die Ausbreitung eines Befalls im Frühstadium verhindert werden. Für ihre Entwicklung haben Schweikert und Licka schon mehrere Preise bekommen.

Über eine mit je 500 Euro dotierte Schüleranerkennung konnten sich zudem Julian Bender, Jule und Hannah Seidel sowie Jonas Spieler von der Neustadter Jugend forscht AG von Sergej Buragin freuen. Für folgende Projekte gab es die Auszeichnungen: Jule und Hannah Seidel für ihre Handy-Ladestation durch Wasserkraft, Julian Bender für eine App zur Erkennung von Gebärdensprache und Jonas Spieler für sein Projekt „Smarter Hühnerstall“. Buragin hat gerade in Spanien über das Neustadter Konzept der Jugend forscht AG berichtet. 2023 will Buragin mit „mindestens 15 Projekten“ bei Jugend forscht teilnehmen und so die Erfolgsgeschichte der AG fortschreiben.