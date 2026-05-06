In der hiesigen Region mangelt es auch nicht an hoffnungsvollem Leichtathletik-Nachwuchs.

Das zeigen die Resultate der Starterinnen und Starter des LC Haßloch und der TSG Neustadt bei der Bezirksmeisterschaft in Offenbach. In der M15 wurde Paul Mayer Bezirksmeister im Hochsprung (1,45 m) und Dritter über 100 Meter (persönliche Bestleistung 13,65 sec). Den Bezirksmeistertitel in einem großen Feld über 100 m der W14 sicherte sich mit 13,76 Sekunden Helena Friko, die auch im Hochsprung mit 1,45 Meter nicht zu schlagen war.

Drei Medaillen gingen in dieser Altersklassen auch auf das Konto von Lilian Stürm, nachdem sie über 100 Meter in 14,09 Sekunden Vierte geworden war. Mit 13,94 Sekunden wurde sie Zweite über 80 m Hürden vor Helena Friko (13,96 sec), wiederholte diesen Platz im Weitsprung mit 4,57 Meter und wurde Dritte im Hochsprung (1,35 m).

Dreifachsieg Neustadt

In der 4x100 m-Staffel der StG LC Haßloch/TG Limburgerhof liefen Lilian Stürm und Helena Friko gemeinsam mit Milla Schwind und Milla Biedert in 53,87 Sekunden auf Platz zwei der weiblichen Jugend U16. Im Speerwurf der M13 sorgten Paul Zecher (25,01 m) und Anton Zecher (22,83 m) jeweils mit Bestleistungen für einen Doppelsieg des LC Haßloch, der mit Niklas Hardardt in 13,41 Sekunden auch den Meister über 60 Meter Hürden der Klasse M12 stellte. Bei der W13 verpasste Elisabeth Denny über 75 Meter mit ihrer neuen Bestzeit von 11,16 Sekunden die Silbermedaille nur um eine Hundertstelsekunde, sicherte sich aber über 60 Meter Hürden in 12,19 Sekunden (PB) dann doch noch einen zweiten Platz.

Aus Sicht der TSG Neustadt verlief das Kugelstoßen der M14 mit dem Dreifachsieg von Farujan Horror (9,50 m), Aaron Becker (8,31 m) und Finn Wittenberg (7,86 m) besonders erfolgreich. Finn Wittenberg wurde zudem Dritter über 100 Meter in 12,58 Sekunden. Eine Klasse tiefer gab es bei der M13 zwei Titelgewinne für die TSG durch Fabian Winzer über 800 Meter (PB 2:45,06 min) und Nathan Lachat im Kugelstoßen (8,03 m). Ben Gette schrammte mit seinen 7,31 Meter im Kugelstoßen der M12 als Zweiter knapp an einem weiteren Erfolg vorbei.