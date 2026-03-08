Das neue Flutlicht brennt. Auf dem Platz geht es bei SV Geinsheim gegen 08 Haßloch weniger hitzig zu. Der Auswärtstrainer akzeptiert die Niederlage.

Die Fußballer des SV Geinsheim strahlten am Freitag gegen 21.15 Uhr mit der erstmals bei einem Bezirksligaspiel brennenden neuen Flutlichtanlage um die Wette. Sie hatten sich gerade vor 180 Fans mit 2:0 (1:0) im Derby gegen den FC 08 Haßloch durchgesetzt und bleiben damit weiter der TSG Jockgrim im Kampf um den Relegationsplatz dicht auf den Fersen.

Die Gäste verpassten den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf und bleiben als Vorletzte im dunklen Tabellenkeller. Der Sieg der Schwarz-Blauen geht in Ordnung, weil sie nach der Pause deutlich überlegen waren. Aluminiumpech und ein starker Gästekeeper Kai Anschütz verhinderten in der letzten halben Stunde eine höhere Niederlage.

Auf sehr holprigem Geläuf entwickelte sich keine Partie für Fußballästheten, die Begegnung lebte vom Kampf und rassigen Zweikämpfen. Doch es blieb jederzeit fair, beide Lokalrivalen pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. In der ersten Hälfte war der tabellarische Unterschied nicht erkennbar.

Schreck trifft

Beide Teams agierten auf Augenhöhe, Torraumszenen blieben Mangelware. Nach einer Viertelstunde fiel das 1:0. Eine harmlos wirkende Hereingabe von Kilian Sturm machte Gabriel Kirchmer wieder scharf, weil er die Kugel überlegt zu Simon Schreck ins Zentrum spielte. Der 21-jährige Mittelfeldspieler traf aus 12 m halbhoch ins Netz.

In ihrer stärksten Phase vor der Pause hatten die Gäste Pech. Ein sehenswerter Chipball von André Hubach landete im Netz, der regionalligaerfahrene Assistent Florian Stahl aus Zweibrücken entschied jedoch auf Abseits. Das war eine klare Fehlentscheidung. Die SVG-Abwehr konnte zwei Schussversuche des auffälligsten Gästeakteurs Ricardo Wertmann blocken.

Viel Prominenz am Rande der Bande: Staffelleiter Rüdiger Werling sah „fast nur lange Bälle, weil bei den Platzverhältnissen nicht mehr möglich ist“. Ediz Sari, Trainerikone von Südwest Ludwigshafen, sprach von einer „verdienten Pausenführung in einem typischen Derby, das noch nicht entschieden ist“.

Stoll belohnt

Doch nach Wiederanpfiff belohnten sich die Gastgeber für ihre totale Dominanz mit dem 2:0 durch Max Stoll (57.), der Haßlocher Maxim Doll hatte seinen Schuss unhaltbar abgefälscht. Die Gäste kamen kaum noch in den gegnerischen Strafraum, Gefahr strahlte nur noch der SVG aus: Stoll traf in der 66. Minute aus 35 m die Latte.

Sein Kapitän Kilian Sturm scheiterte mit einem Freistoß an Torhüter Anschütz, der in der 81. Minute gegen Levin Lambert aus kurzer Distanz klärte. Ein sichtlich zufriedener Geinsheimer Übungsleiter Rudi Brendel meinte nach der Partie: „Wir waren in dem erwartet kniffligen Kampfspiel die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen. Meine Jungs sind unfassbar viel gelaufen und hätten früher den Sack zumachen müssen.“ Die Kreisansprache seines Gegenübers Steffen Litzel nach Abpfiff dauerte deutlich länger. Sein Fazit: „Das Ergebnis geht so in Ordnung. Unser Spiel nach vorne war viel zu kompliziert. Doch wir hissen keine weiße Fahne und müssen eben jetzt die kommenden, wichtigen Heimspiele gewinnen.“