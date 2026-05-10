Der SV Geinsheim und die TSG Deidesheim liefern sich am Muttertag ein intensives Bezirksligaderby. Und für die Gastgeber ist möglicher die Saison noch lange nicht zu Ende.

Die Stadionuhr neben dem Geinsheimer Geläuf zeigte gerade die 87. Minute an, als auf der gegenüber liegenden Geraden die Geinsheimer Bank sprichwörtlich explodierte. Spieler und Trainer liefen jubelnd aufs Feld, vor dem Tor lagen sich die SV-Akteure in den Armen. Was war passiert? Nils Krämer hatte einmal mehr einen seiner brachialen Einwürfe in Nähe der Mittellinie in Richtung des Deidesheimer Tores katapultiert, wo sich SV-Verteidiger Tim Stoner in die Höhe schraubte und den Ball über Deidesheims Torwart Cedric Gierich per Kopfball ins leere Tor bugsierte (87.). „Das war maximal unglücklich. Ich weiß nicht, ob er den Ball sogar noch auf den Kopf des Gegenspielers gefaustet hat. Wäre er auf der Linie geblieben, wäre wohl nichts passiert“, beschrieb Deidesheims Spielertrainer Eric Veth diese Situation nach dem Schlusspfiff. In der Folge war es das Tor zum 3:2 (2:0)-Erfolg des SV Geinsheim, der nach dem 7:2-Sieg im Hinspiel alle Punkte in den Derbys für sich beanspruchte.

Geinsheimer Effizienz

„Ich glaube, dass ein Unentschieden gerecht gewesen wäre“, stellte der Deidesheimer Übungsleiter fest und zielte damit wohl auf den vorangegangenen Spielverlauf. Geinsheim hatte in der ersten Hälfte wenige gute Chancen. Gleich mit er ersten gingen die Gastgeber in Führung: Philipp Hirth köpfte eine maßgenaue Flanke von Leon Fitz ins Tor (15.). Nach der zweiten Gelegenheit zappelte ebenfalls das Tornetz: Der eingewechselte Gabriel Kirchner lief frei aufs TSG-Tor zu und hatte die Zeit, den besser postierten Simon Schreck zu sehen, der zum 2:0 einschob (32.). Kirchner war nur auf dem Platz, weil nach zehn Minuten der routinierte Julian Herrmann vom Feld musste. In einem Zweikampf hatte er einen Schlag auf den Kopf bekommen und sich zudem einen Cut am rechten Auge zugezogen. „Das war schon hart, dass einer unserer erfahrensten Spieler vom Feld musste“, erklärte Geinsheims Trainer Rudi Brendel später. Umso mehr war er stolz auf seine Mannschaft, wie sie diesen Rückschlag wegsteckt habe.

Deidesheim kommt zurück

Nach dem Seitenwechsel kam die Zeit der TSG Deidesheim und lieferte die Gründe, warum Eric Veth nach Abpfiff so angefressen war. Er selbst eröffnete die Aufholjagd mit einem sehenswerten Seitfallzieher aus rund 15 Metern ins Geinsheimer Tor (49.), der einmal mehr unter Beweis stellte, dass der ehemalige Oberliga-Torjäger noch weiß, wo selbiges steht. Der Treffer gab den Gästen neuen Rückenwind. Sie drängten auf den Ausgleich. „Meine Mannschaft besteht zum Teil aus sehr jungen Spielern“, erläuterte Brendel die schwierige Phase. Gleichzeitig habe sein Team einige Ausfälle wegstecken müssen. Auch als die Deidesheimer nach einer Undiszipliniertheit gegenüber dem Schiedsrichter zehn Minuten in doppelter Unterzahl agierten, schafften es die Gastgeber nicht, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. „Wir haben aufopferungsvoll verteidigt“, stellte Veth fest. Und dann gelang Deidesheim der zu diesem Zeitpunkt verdiente Ausgleich: Lars Kullmann bugsierte den Ball nach einer unübersichtlichen Situation im Geinsheimer Strafraum über die Linie (76.).

Ist noch mehr möglich?

Am Ende feierten aber die Gastgeber einen knappen Derbysieg. „Wir wussten, dass Deidesheim nach der klaren Niederlage im Hinspiel hier etwas gutmachen wollte“, sagte ein zufriedener Rudi Brendel später. Und gab zu, dass der Sieg vielleicht auch ein wenig glücklich gewesen sei. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Der Tabellenzweite der Bezirksliga, die TSG Jockgrim, hatte beim 2:2-Remis beim FC Phönix Bellheim Punkte im Rennen um Platz zwei liegen lassen. Der SV Geinsheim steht zwei Spiele vor Saisonende nur noch zwei Punkte hinter dem Konkurrenten. Da könnte noch viel mehr Jubel auf die Geinsheimer in den verbleibenden Spielen zukommen …