Erst zehn Minuten nach Abpfiff der Bezirksligabegegnung zwischen dem SV Geinsheim und dem VTG Queichhambach brandet plötzlich Jubel auf dem Rasen auf.

Die Spieler der Gastgeber jubeln ausgelassen auf dem Grün. Die Wassereimer, die während der Partie als Erfrischung für die Akteure gedacht waren, erhalten eine neue Funktion: Einige Geinsheimer Akteure werden plötzlich Opfer einer unfreiwilligen Dusche. Ein Jubelchor schallt kurze Zeit später durch den anliegenden Wald. Was war geschehen?

Ein Blick auf die Ausgangslage in der Bezirksliga Vorderpfalz vor dem Anpfiff der Partie gibt Aufschluss. Vor dem letzten Spieltag liegt der SV Geinsheim auf Rang drei der Tabelle, zwei Punkte hinter dem Zweiten, der TSG Jockgrim. Die muss zum letzten Saisonspiel ausgerechnet zum Tabellenführer SV Südwest Ludwigshafen. Das Team von Trainer Ediz Sari steht bereits als Aufsteiger in die Landesliga fest. Der ehrgeizige Übungsleiter hat aber ein Ziel, wie er gegenüber der RHEINPFALZ verrät: „Wir wollen die Serie von 22 Siegen in Folge in die Sommerpause mitnehmen.“ Da sollten sich die Südpfälzer warm anziehen. Bei einer Niederlage in Ludwigshafen und einem gleichzeitigen Erfolg des SV Geinsheim übernehmen die Blau-weißen aus dem Neustadter Ortsteil den zweiten Platz und gehen damit in die Aufstiegsspiele für die Landesliga.

Wenig überraschend sind die Zuschauer rund um das Geinsheimer Geläuf mit einem Blick auf ihr Mobilgerät gerichtet, um zu sehen, wie die Konkurrenz abschneidet. Für die Elf von Rudi Brendel zählt logischerweise nur ein Sieg. Und so starten die Gastgeber druckvoll in die Begegnung. Geinsheim läuft hoch an, Queichhambach hat sichtbar Probleme im Spielaufbau. In der fünften Minute kommt ein unsauberer Ball auf die rechte Seite, Jonas Kästel geht dazwischen, erobert den Ball und flankt in die Mitte. Dort ist die Abwehr der Gäste unsortiert, Kilian Sturm stochert die Kugel zum 1:0 ins Netz. Der SV Geinsheim liegt in Führung. In der parallelen Partie steht es 0:0, damit wären Geinsheim und Jockgrim punktgleich, was ein Entscheidungsspiel um Rang zwei auf neutralem Platz zur Folge hätte, da im Südwestdeutschen Fußballverband das Torverhältnis nicht zählt. Ein leises Murmeln rund um das Spielfeld verdeutlicht, dass die Geinsheimer Fans Bescheid wissen.

Krämer im Pech

In der Folge versuchen die Gastgeber, den Vorsprung auszubauen. Sie geben weiter Gas, wollen bei den heißen Temperaturen das Spiel vorzeitig auf ihre Seite ziehen. Nils Krämer scheitert mit einem Kopfball nach einer Ecke (11.) an VTG-Torwart Sebastian Knoll. Dieser muss angeschlagen nach 15 Minuten vom Feld, Queichhambach agiert mit Philipp Rödel als Schlussmann. Philipp Hirths Abschluss nach einem Zuspiel von Simon Schreck landet ungefährlich in seinen Armen (20.). Nach 34 Minuten verhindert die Latte das 2:0. In der 35. Minute dann eine Doppelchance für die Gastgeber, aber weder Schreck noch SV-Kapitän Patrick Linzenmeier bringen den Ball über die Torlinie. „Wir hätten eigentlich schon in der ersten Hälfte die Begegnung entscheiden müssen, aber wir haben es verpasst“, trauert Brendel später den zahlreichen Torchancen nach. Die Gäste hatten sich nur in der 22. Minute bei einem geblockten Abschluss gefährlich im Geinsheimer Strafraum gezeigt.

Und so rechnet zur Pause noch jeder mit dem Entscheidungsspiel um den zweiten Platz, da in Ludwigshafen kein Tor gefallen ist. Allerdings will sich Queichhambach nicht kampflos in sein Schicksal fügen. Die Gäste werden stärker, haben mehr Ballbesitz, kommen aber nicht zwingend ins letzte Drittel. Und dann kommt die Nachricht: Südwest Ludwigshafen führt 1:0, Geinsheim wäre in der Aufstiegsrunde. So richtig kommt die Botschaft aber nicht bei den Kickern auf dem Platz an. Geinsheim zeigt weniger Elan nach vorn und muss schauen, dass der Gast nicht zu gefährlich wird. Wenig später die nächste Meldung: Jockgrim hat ausgeglichen, wieder die Rolle rückwärts. Brendel wechselt, bringt Dustin Meier (64.) und Moritz Bardua (68.). Geinsheim ist wieder am Drücker. Stürmer Meier nimmt sich aus rund 30 Metern ein Herz und knallt das Leder unhaltbar in den rechten Knick – 2:0 (74.). Die Messe ist gelesen.

Neben und auf dem Platz rechnet jeder mit dem Entscheidungsspiel, als Jens Schmitt, Schiedsrichterobmann des Kreises Rhein-Pfalz die Partie nach genau 90 Minuten abpfeift. Aber in Ludwigshafen rollt noch der Ball. Und während Spieler und Zuschauer noch auf das Endergebnis warten, tigert SV-Trainer Rudi Brendel auf dem Rasen umher und fragt abwechselnd nach dem Zwischenstand. „Ich halte das nicht aus“, gesteht er lachend und wird dann jäh überrascht. Südwest hat das 2:1 erzielt, aber immer noch wird in Ludwigshafen gespielt.

Südwest gewinnt

Das Geduldspiel geht weiter, da die andere Partie eine lange Nachspielzeit hat. Erst rund eine Viertelstunde nach dem Abpfiff in Geinsheim steht es fest: Der SV Südwest Ludwigshafen hat die TSG Jockgrim 2:1 geschlagen, der SV Geinsheim klettert auf Rang zwei. „Wir haben nie aufgegeben und weiter an uns geglaubt“, freut sich Brendel über den gelungenen Schlussspurt zum Saisonende, während um ihn herum die SV-Spieler feiern. Partyzeit in Geinsheim. Am Mittwoch geht es bereits weiter: Im Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die Landesliga geht es gegen den TuS Marienborn II, den Tabellenzweiten der Bezirksliga Rheinhessen. „Am Mittwoch steigt bereits in Geinsheim das Hinspiel“, erzählt Brendel. Den Termin hat der Verband noch nicht bestätigt. Vielleicht sollte der SV Geinsheim es mit dem Feiern aber nicht allzu sehr übertreiben ...