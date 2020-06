Ein Wohnhaus im Heidenbrunnenweg in Neustadt hat am Sonntag gegen 11 Uhr gebrannt. Das teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte das Feuer, das in einem Zimmer des Anwesens ausgebrochen war, schnell löschen. Eine Bewohnerin wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Löscharbeiten war der Heidenbrunnenweg etwa eine Stunde lang voll gesperrt. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.