Hassloch. Unter dem Motto „Komm mal mit“ bietet Gemeindeschwester plus Vera Götz mit Irina Heller ab 28. April einen neuen Bewegungstreff für Senioren am Naturfreundehaus in Haßloch an.

Ziel des Bewegungstreffs ist es, möglichst einfach und unkompliziert Bewegung in den Alltag einzubauen und zugleich einen geselligen Nachmittag mit anderen zu verbringen. Alle Teilnehmer sollen feste, bequeme Schuhe tragen sowie Kleidung, in der sie sich auch beim Bewegen wohlfühlen. Zudem sollten sie Freude an Gesundheit, Bewegung und Geselligkeit mitbringen, teilen die Initiatorinnen mit.

Der Bewegungstreff findet jeden vierten Donnerstag im Monat „bei fast jedem Wetter“ immer von 14.30 bis 15.30 Uhr statt. Treffpunkt am 28. April ist der Parkplatz am Naturfreundehaus in Haßloch. „Es soll jedem ermöglicht werden, mitzugehen“, kündigt Gemeindeschwester plus Vera Götz an. Auch ein Rollator sei für die Teilnahme „kein Hindernis“. Sogar ihren Hund dürfen die Teilnehmer gern mitbringen, außerdem seien Familienmitglieder wie die Enkel oder alle „Fahrer“ bei der Teilnahme immer willkommen.

Info



Für Fragen und zur Anmeldung ist Gemeindeschwester plus Vera Götz unter Telefon 06322 961-9125 oder E-Mail vera.goetz@kreis-bad-duerkheim.de erreichbar.