Nach einer Pause im Juli findet am Donnerstag wieder ein Bewegungstreff für Senioren statt. Treffpunkt ist das Naturfreundehaus in Haßloch. Los geht es um 14.30 Uhr. „Komm mal mit“ nennt sich die Veranstaltungsreihe passenderweise, die Vera Götz neu ins Leben gerufen hat. Sie ist die Gemeindeschwester plus für den Bereich Bad Dürkheim, Haßloch, die Verbandsgemeinde Freinsheim, Wachenheim und Deidesheim. Hauptanliegen seien Geselligkeit und Gesundheit. Die Strecke werde immer so gewählt, dass sie mit Rollstuhl oder Rollator gemeistert werden könne, sagt Götz. Auf dem Weg und bei kleineren Stopps gibt sie Tipps, wie man Bewegung in den Alltag integrieren kann. Die Reihe wird fortgesetzt. Immer am vierten Donnerstag des Monats, 14.30 bis 15.30 Uhr, treffen sich die Senioren mit Vera Götz zur gemeinsamen Bewegung und zum Plausch. Die Gemeindeschwesterplus Vera Götz ist zu erreichen unter Telefon 06322 961-9125, mobil 0151 189 76 130.