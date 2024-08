Der Geinsheimer Ortsbeirat hat in einer Sitzung am Mittwochabend die Pläne für einen Bewegungspark auf dem Bolzplatz neben der Grundschule begrüßt. Die Vereine in Geinsheim haben sich zusammengetan und unter Federführung des Familien-Fördervereins ein Konzept entwickelt. Dieses sieht vor, den Spiel- und Sportplatz beim Schulgelände umzugestalten, aufzuwerten und in einen generationenübergreifenden Bewegungspark zu verwandeln. Auch die Bürger konnten ihre Wünsche bei der Konzeption eines grünen Dorfmittelpunkts einbringen.

Nun wurden die Pläne im Ortsbeirat vorgestellt. Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann sagte auf Anfrage, dass es für die Umgestaltungspläne sieben Ja-Stimmen und vier Enthaltungen gab. Die Entscheidung im Ortsbeirat war wichtig, „denn es ging darum, dass wir wollen, dass Mittel dafür im städtischen Haushalt vorgesehen werden sollen“. Nun sei die Stadtverwaltung am Zug: Sie prüfe, so Kaufmann, wie man das Projekt Bewegungspark angehen könne und ob Fördermittel dafür möglich sind.