In die Elmsteiner Freizeitanlage soll ein Bewegungsparcours integriert werden. Für den Antrag der CDU-Fraktion gab es im Gemeinderat Lob und einhellige Zustimmung.

Umgesetzt werden kann der Vorschlag von Patrick Roth (CDU) nur, wenn das rheinland-pfälzische Ministerium des Innern und für Sport aus einem Förderprogramm einen Zuschuss bewilligt. Den Antrag hat Roth weitgehend ausgearbeitet.

In der Freizeitanlage sollen zehn Outdoor-Sportgeräte aufgestellt werden, die nicht nur für Jugendliche und Erwachsene attraktiv, sondern auch für Senioren oder Behinderte geeignet sind. „Einige der Geräte können auch mit Rollstuhl genutzt werden“, erläuterte Roth. So werde für alle Bürger die Möglichkeit geboten, sich dort zu bewegen und etwas für die Gesundheit zu tun. Die Freizeitanlage wird laut Roth weiter aufgewertet und könnte verstärkt zu einem Treffpunkt werden. Der Bewegungsparcours passe gut zu dem Projekt „Ein Tag Urlaub in Elmstein“, der sich vor allem an Menschen mit Beeinträchtigungen richte. Er sei auch ein touristisches Angebot.

Laut Roth soll der Bewegungsparcours mit zehn Geräten knapp 14.500 Euro kosten. Die Hälfte dieses Betrags könnte über das Förderprogramm „Land in Bewegung“ abgedeckt werden. Die CDU wäre bereit, die Geräte in Eigenleistung aufzustellen. Dadurch könnten rund 3300 Euro eingespart werden. Roth regte an, für den Restbetrag von knapp 4000 Euro Sponsoren zu suchen. Das wird jedoch nicht nötig sein, da Bürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD) sich bereit erklärte, diesen Betrag zu spenden. Er habe sich über den Antrag sehr gefreut, erklärte Verdaasdonk. „Die Idee ist super“, lobte Manfred Menges (SWG). Die Verbandsgemeindeverwaltung wurde beauftragt, einen Antrag an das Ministerium zu stellen und gebeten, die Frist zum 30. April nicht zu versäumen. Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU) sagte zu, dass die Verwaltung die Antragsfrist einhalten wird.