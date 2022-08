Sturzprophylaxe und Mobilisierung von Senioren, die älter sind als 80 Jahre, ist das Hauptthema eines Bewegungsangebots der Gemeindeschwester plus, Elke Weller, in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat Lambrecht. Ab 1. September, 10 Uhr, findet jeden ersten Donnerstag im Monat auf dem Fußballplatz Lambrecht eine Übungsstunde mit Balance- und Kraftübungen statt.

Mit zunehmenden Alter steigt das Risiko zu stürzen und sich dabei ernsthaft zu verletzen. Die Muskelkraft schwindet, das Gleichgewicht lässt nach. „Dagegen hilft nur regelmäßige Bewegung, am besten im Freien“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeschwester plus. Wer stand- und gehsicher sei, bleibe länger mobil und selbstständig. Darum würden einfache Übungen gezeigt, die auch zu Hause leicht wiederholt und geübt werden könnten. Unterstützt wird die Gemeindeschwester plus, Elke Weller, von Ortrud Rey, der Vorsitzenden des Seniorenbeirats und langjährigen Aktiven im Turnverein.

Es ist keine Anmeldung notwendig, „reinschnuppern“ ausdrücklich erwünscht. Fragen beantwortet die Gemeindeschwester plus, Elke Weller, Telefon 06322/961-9127, Mail Elke.Weller@kreis-bad-duerkheim.de, Marktstraße 23, Lambrecht.