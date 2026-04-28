Kreis DÜW. Die Gemeindeschwestern plus im Landkreis Bad Dürkheim bieten auch im Mail wieder zahlreiche Angebote für Seniorinnen und Senioren. Ein Überblick.

„Jeder Weg, der gegangen wird, fängt mit einem Schritt an“, unter dieses Motto hat Gemeindeschwester plus Vera Götz ein Bewegungsangebot in Deidesheim gestellt, das über Winter pausiert hat und nun wieder regelmäßig stattfindet. Alle 14 Tage treffen sich Personen ab 70 Jahren immer in den ungeraden Kalenderwochen mittwochs ab 9.30 Uhr auf der Alla-Hopp-Anlage in Deidesheim zu einer 30-minütigen Bewegungseinheit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gemeinsame Spaziergänge richten sich an ältere Menschen, die sich mit oder ohne Stock oder Rollator bewegen möchten. Je nach Möglichkeit wird eine kürzere oder längere Strecke geplant. In Esthal finden die Spaziergänge an jedem dritten Mittwoch im Monat statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Busplatz in der Bergstraße. In Iggelbach ziehen die Teilnehmer an jedem zweiten Donnerstag im Monat los. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Zimmerplatz. In Weidenthal starten die Spaziergänge an jedem zweiten Mittwoch im Monat um 14 Uhr am Kerweplatz (Parkplatz Schulstraße) oder nach vorheriger Absprache. In Lambrecht geht es an jedem dritten Donnerstag im Monat um 14 Uhr am Parkplatz am Friedhof los. Anmeldung jeweils unter Telefon 06322 9619127.

Grips-Gymnastik mit Denk- und Gesellschaftsspielen steht in Lambrecht an jedem zweiten Montag im Monat ab 10 Uhr im protestantischen Gemeindehaus, Marktstraße 23, auf dem Prorgamm. In Frankeneck findet die Grips-Gymnastik künftig an jedem zweiten Dienstag im Monat ab 14 Uhr in der „Kaffeestubb“ des TV Frankeneck in der Alten Turnhalle in der Straße Im Buchental in Frankeneck statt. In Lindenberg geht es an jedem vierten Donnerstag eines Monats von 14 bis 16 Uhr im ersten Stock im Rathaus, Hauptstraße 73, in Lindenberg ans Spielbrett. In Weidenthal wird künftig an jedem dritten Donnerstag im Monat ab 10 Uhr gespielt, und zwar im Protestantischen Pfarramt, Hauptstraße 87 in Weidenthal. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Wer möchte, kann eigene Spiele mitbringen.