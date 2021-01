Es ist ein dunkler Abend im Mai vergangenen Jahres. Der Obergefreite Tyrelis Lamont Kurz hat gerade seine Freundin an den Bahnhof in Neustadt gebracht, als sie kurz danach anruft und ihm aufgeregt mitteilt, dass ein Mann mit einer Waffe in der Hand über die Gleise laufe. Kurz rennt zurück und fragt seine Freundin, wo sich der Mann befinde. Etwas später stellt er diesen auf der Überführung. Als sein Gegenüber Kurz’ Frage, ob er Waffen trage, bejaht, handelt der Soldat: Erst zieht er dem Mann die Beine weg, dann überwältigt er ihn. In der Zwischenzeit hat seine Freundin die Polizei gerufen. Die Beamten finden bei dem Überwältigten eine Pistole und zwei Messer. Später stellt sich heraus, dass der Mann einen Streit mit seinem Bruder hatte und unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand.

Der 18-jährige Kurz kommt aus einer Soldatenfamilie. Sein Vater war ein US-amerikanischer Soldat, seine Mutter stammt aus Uganda, sein Stiefvater ist aus der Pfalz. Der junge Mann dient seit rund einem Jahr als Kraftfahrzeug-Mechatronik-Soldat beim Panzerbataillon 363 in Hardheim im Odenwald.

„Höchste Maß an Zivilcourage“

Für seinen außerordentlichen Einsatz wurde er jetzt von Major Matthias Esser mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber ausgezeichnet. Es ist eine Sonderform des Ehrenkreuzes und steht für eine hervorragende Einzeltat. „Das ist das höchste Maß an Zivilcourage, das man zeigen kann“, lobt ihn der Kompaniechef. Das sei mutig gewesen, stellt auch die Polizei fest. Den Beamten hätte es aber ausgereicht, wenn Kurz den Notruf gewählt und seine Freundin in Sicherheit gebracht hätte.

„Was wäre, wenn ich derjenige wäre, der bedroht wird?“, hat sich der Obergefreite nach eigenen Aussage später gefragt. „Dann würde ich mir doch auch wünschen, dass jemand einschreitet, anstatt mich allein zurückzulassen.“ Ob eine solche Reaktion für ihn hätte gefährlich sein können, das sei ihm gar nicht in den Sinn gekommen. Er habe vor allem an seine Freundin gedacht: „Mir war es wichtig, ihr zu helfen und den Kerl zu stellen.“

Zu Hause warten bereits die Angehörigen auf den jungen Soldaten. Für sie hat der 18-Jährige eine weitere Überraschung parat. Sein Kompaniechef hat ihn gerade zum Hauptgefreiten befördert.