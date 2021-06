Die Idee ist nicht neu, deshalb aber nicht weniger prüfenswert: Junge oder aus anderen Gründen besonders pflegebedürftige Bäume in Neustadt sollen mittels Bewässerungssäcken mit dem lebensnotwendigen Nass versorgt werden. Das zu prüfen, wollen die Stadtratsfraktionen von FWG und Grünen der Umweltabteilung aufgeben. Daher haben sie für die Stadtratssitzung am 22. Juni einen Prüfantrag formuliert.

Solche Säcke fassen im Schnitt mindestens 60 Liter Wasser. Am Stamm befestigt und mit Wasser gefüllt, sorgt eine durchlässige Membran am Boden dafür, dass das Wasser langsam austritt. Die Erde kann es gut aufnehmen, je nach Wetterlage länger speichern, vor allem junge Bäume vertrocknen weniger leicht. Aus Sicht von FWG und Grünen ist das viel besser, als ständig Bäume zu ersetzen, zudem werde die Grünflächenabteilung entlastet.

Gimmeldingen war Vorreiter

Claudia Albrecht, Ortsvorsteherin von Gimmeldingen, kann sich vorstellen, dass das überall dort funktioniert, wo Bäume im bebauten Stadtgebiet in Baumscheiben stehen. Gimmeldingen hat bereits Erfahrung, weil die Gästeführer und der Verkehrs- und Verschönerungsverein vor einem Jahr solche Säcke an Mandelbäumen anbrachten. Im Prinzip eine tolle Idee, sagt Albrecht auf Nachfrage. Doch habe sich seither gezeigt, dass so etwas in der offenen Flur weniger gut läuft: Vor allem bei Wühlmäusen stünden die Säcke hoch im Kurs. Derart „angefressen“, sei eine Tröpfchen-für-Tröpfchen-Bewässerung kaum mehr möglich.