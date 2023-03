Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Februar hatten sie, Crona-bedingt, ihren bislang letzten Auftritt absolviert. Jetzt erst, fast ein halbes Jahr später, bot sich der Gruppe Betty Sue & The Hot Dots im Garten des Hambacher Weinguts Schaeffer dann endlich wieder die Gelegenheit, live vor Publikum aufzutreten. Entsprechend groß war die Spielfreude, welche die Band um die Neustadter Sängerin Dominique Christina Fürst bei dem von Hedda Brockmeyer geleiteten Theater in der Kurve veranstalteten Konzert an den Tag legte.

Im Vorfeld hatte die Organisatorin noch sehr viel Arbeit damit gehabt, Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Hygienevorschriften mussten beachtet und den Lärmschutzvorgaben des Ordnungsamtes