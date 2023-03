Zwei Bettler am Ortseingang von St. Martin wurden der Polizei am Mittwochabend gemeldet. Gegen 18 Uhr sollen sie Autofahrer angehalten und um Geld gebettelt haben. Vor Ort trafen die Beamten die beiden Personen nicht mehr an. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Laut Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde informiert.