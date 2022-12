Am Dienstagnachmittag ist ein Feuer in der Kurt-Schumacher-Straße 3 ausgebrochen. Bewohner hatten die Feuerwehr alarmiert, die in die Wohnung vordrang und ein Bett vorfand, das in Flammen stand. Der Bewohner der Wohnung war nach Polizeiangaben beim Ausbruch des Feuers nicht zu Hause. Verletzt wurde niemand. Um größere Löschwasserschäden in der Wohnung zu vermeiden, wurde nach Angaben der Feuerwehr Brandmaterial aus dem Fenster befördert. 25 Feuerwehrkräfte sowie sechs Polizeibeamte waren vor Ort.