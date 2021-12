Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 22-Jähriger, der am späten Mittwochabend in der Straße Am Speyerbach in Neustadt auffällig geworden ist. Nach Angaben der Polizei wurden Hausbewohner gegen 23.15 Uhr wegen Krachs vor der Haustür auf den Mann aufmerksam. Der augenscheinlich Betrunkene beschädigte einen Weihnachtskranz an der Tür. Als die Hausbewohner ihn ansprachen, beleidigte der Mann sie. Darüber hinaus entstand ein Schaden an einem geparkten Auto, gegen das der 22-Jährige gestürzt war. Die Polizei nahm bei dem Mann vor Ort einen Atemalkoholtest vor. Das Ergebnis: 2,8 Promille. Die Polizisten schickten ihn nach Hause.