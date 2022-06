Ein Betrunkener hat am Freitagabend gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung Hirschhornring/Franz-Kugler-Straße in Königsbach einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, holte der 64-jährige Unfallverursacher beim Linksabbiegen zu weit aus und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, das rechts abbiegen wollte. Ein Alkoholtest beim 64-Jährigen ergab 2,10 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.