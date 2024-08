Ein 65 Jahre alter Mann wollte am Freitag in Neustadt nach einem Gaststättenbesuch unbedingt mit dem Fahrrad wegfahren. Der Mann stürzte wenig später. Dies sah ein Zeuge, der den Rettungsdienst verständigte. Doch der 65-Jährige lehnte eine medizinische Versorgung ab und fuhr stattdessen mit seinem Rad in Schlangenlinien davon. Inzwischen war auch die Polizei verständigt worden. Eine Streife entdeckte den 65-Jährigen, der das Fahrrad inzwischen schob. Aufgrund der Zeugenaussagen wurde eine Blutentnahme bei dem bereits polizeibekannten Mann angeordnet.