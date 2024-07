Ein betrunkener Haßlocher hat die Neustadter Polizei am späten Samstagabend ganz schön auf Trab gehalten. Ein Anwohner aus der Adolf-Kolping Straße meldete sich gegen 23.10 Uhr bei der Polizei und berichtete, dass ein betrunkener Mann bei ihm geklingelt habe und dann mit seinem Renault Clio weggefahren sei. Eine Streife entdeckte den Wagen in unmittelbarer Nähe. Als der 36-Jährige aus Haßloch die Polizisten sah, stellte er sein Auto ab und sprang in den Speyerbach, um so seine Flucht fortzusetzen. Dies gelang dem Haßlocher jedoch nicht: Er wurde wenig später von den Polizisten festgenommen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem wurden seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Bei der Kontrolle ergab sich zudem, dass der Führerschein des 36-Jährigen gefälscht war. Auf den Haßlocher kommen nun Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Trunkenheit im Verkehr zu.