Ein 43-jähriger Betrunkener hat in der Nacht auf Samstag in einer Tankstelle in Haßloch für Ärger gesorgt, etwas später auch in Böhl-Iggelheim. Er war gegen 2.25 Uhr in die Tankstelle in Haßloch gekommen und verlangte am Nachtschalter weiteren Alkohol. Laut Polizei verweigerte der Mitarbeiter ihm das. Daraufhin wurde er beleidigt und bedroht. Während der Tankstellen-Mitarbeiter die Polizei verständigte, fuhr der Betrunkene mit seinem Auto weg. Zunächst konnte er nicht gefunden werden. Etwas später wurde bekannt, dass er in einer Tankstelle in Böhl-Iggelheim nach Alkohol fragte und dort ebenfalls abgewiesen wurde. Aus Ärger ließ es einige Artikel aus der Auslage mitgehen und fuhr weiter. Die Polizei, der der Mann aus Haßloch nicht unbekannt ist, traf ihn an seiner Wohnanschrift an. Er sei stark alkoholisiert und wenig einsichtig gewesen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung, Bedrohung und Diebstahl.