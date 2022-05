Über vier Promille hatte am Mittwoch ein 45-Jähriger, der mit der Faust auf seine Lebenspartnerin einschlug. Die Polizei wurde gegen 18 Uhr gerufen und nahm den Mann in Gewahrsam. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann erhalte bei Nüchternheit eine Verfügung, wonach er seine Partnerin für die nächste Zeit nicht mehr aufsuchen darf, heißt es in einer Polizeimeldung. Die Behörde rät: Wer Gewalt in einer Beziehung erlebt, soll sich melden. Jede Polizeidienststelle biete eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben zuständige Stelle ist unter der Telefonnummer 06341/381922 zu erreichen.