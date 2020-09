Erst nach mehreren Versuchen hat ein betrunkener Autofahrer in der Nacht auf Montag auf eine Polizeistreife reagiert. Nach Angaben der Beamten fuhr der 63-Jährige um 2.10 Uhr in der Maximilianstraße der Streife mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen. Die Polizisten entschlossen sich, den Fahrer zu kontrollieren. Der 63-jährige Neustadter reagierte zunächst nicht auf das Anhaltesignal „Stopp Polizei“, weshalb er mit einem Sondersignal und eingeschaltetem Blaulicht zum Anhalten bewegt werden musste. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten starken Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte die Annahme: Das Ergebnis wies 2,25 Promille aus. Das Auto musste der Mann stehenlassen, die Polizisten stellten seine Schlüssel „bis zur Nüchternheit“ sicher. Auch seinen Führerschein musste er abgeben. In der Polizeiinspektion wurde ihm eine Blutprobe entnommen.