Mit 2,26 Promille Alkohol im Blut hat ein 53-jähriger Fahrradfahrer am späten Montagabend in Haßloch einen Unfall verursacht und sich dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte er gegen 22.45 Uhr von der Füllergasse nach links in die Brunnengasse einbiegen. Ein Autofahrer hielt im Einmündungsbereich sein Fahrzeug an, um ihm die Vorfahrt zu gewähren. Beim Abbiegevorgang verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß gegen das bereits stehende Auto. Dabei zog sich der Mann Verletzungen an seinen Fingern zu, die im Nachgang im Krankenhaus behandelt werden mussten. Weil die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Radfahrer wahrnahmen, wurde ihm im Krankenhaus zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.