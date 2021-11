Die Polizei hat am späten Sonntagabend kurz vor Mitternacht einen extrem betrunkenen 37 Jahre alten Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann nutzte laut Polizeiangaben bei seiner Schlangenlinienfahrt die gesamte Straßenbreite der Karl-Helfferich-Straße in der Neustadter Innenstadt für seine Fahrt aus. Außerdem fuhr er ohne Licht. Für die Polizisten war die Kontrolle denkbar einfach, da auch die Inspektion in der Karl-Helfferich-Straße ist. Der Alkoholtest ergab 3,15 Promille. Nachdem der Betrunkene eine Blutprobe abgegeben hatte, durfte er nach Hause – natürlich ohne Fahrrad.