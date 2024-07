Ein Haßlocher ist am Sonntag kurz vor Mitternacht auf sein Fahrrad gestiegen und wollte nach Hause radeln. Doch in der Mittelhambacher Straße in Neustadt stürzte der Mann. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab 2,09 Promille. Da sich der Mann beim Sturz im Gesicht verletzt hatte, kam er zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei stellte das Fahrrad, das beim Sturz nicht beschädigt wurde, sicher. Auf den Haßlocher kommt nun ein Strafverfahrenwegen Trunkenheit im Verkehr zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.