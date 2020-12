Mit Hilfe einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am späten Samstagabend einen Mann geschnappt, der mit seinem Auto gegen zwei weitere Fahrzeuge in der Neustadter Hindenburgstraße gefahren war.

Laut Polizei meldete eine Frau gegen 23.45 Uhr Unfallgeräusche in der Hindenburgstraße. Wie sich herausstellte, wurden zwei geparkte Autos erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher war nicht vor Ort. Jedoch entdeckten die Polizisten einen VW Golf in der Talstraße Richtung Lambrecht, dessen Fahrer in Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug war an der Front stark beschädigt, defekte Teile streiften auf dem Asphalt.

Bei der Kontrolle des Fahrers, ein 26-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim, schlug den Polizisten eine Alkoholfahne entgegen. Der Fahrer machte zudem einen desorientierten und verwirrten Eindruck, ein Atemalkoholtest war nicht möglich. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein musste er abgeben. Nun hat er ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs am Hals.