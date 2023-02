Wie die Polizei mitteilt, wurde am Dienstag um 19.19 Uhr von einem 48-Jährigen aus Neustadt mitgeteilt, dass sein Bruder an dessen Wohnanschrift randalieren würde.

Vor Ort wurde der unter Alkoholeinfluss stehende 50-jährige Aggressor aus Neustadt angetroffen. Bei Aufnahme des Sachverhalts stellten die Beamten fest, dass der Neustadter zuvor seine in derselben Wohnung lebende 68-jährige Mutter geschlagen und am Hals gepackt hat. Auch in Anwesenheit der Beamten beruhigte sich der Mann nicht, weshalb diesem zunächst ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Da er diesem nicht nachkam, sollte er in polizeilichen Gewahrsam. Bei der Fesselung sperrte sich der Neustadter und trat einem Beamten gegen den Oberschenkel. Auch wurde eine eingesetzte Beamtin von ihm beleidigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille, weshalb dem Neustadter eine Blutprobe entnommen wurde. Der 50-Jährige muss sich nun in Strafverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.