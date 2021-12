Ein Randalierer hat in der Nacht zum Samstag in Maikammer mehrere Sachbeschädigungen begangen. Gegen 0.30 Uhr hatten mehrere Anrufer die Polizei alarmiert. Eine Streife nahm wenig später einen 47-jährigen Wohnsitzlosen fest. Ihm konnten bisher drei Taten zugeordnet werden. In der Weinstraße Nord beschädigte er einen Blumenkübel sowie eine Tischlaterne, dann trat er in der Schlossstraße die Fensterscheibe einer Eingangstür ein, außerdem trat er an einem Pkw einen Außenspiegel ab. Der alkoholisierte Mann kam bei der Polizei Landau in Gewahrsam. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben, 06323 9550, piedenkoben@polizei.rlp.de, zu melden.