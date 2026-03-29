Ein Neustadter hat am späten Samstagabend einen schweren Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei wurde die Inspektion kurz nach 23 Uhr darüber informiert, dass ein betrunkener 25-Jähriger in seinen Ford in Esthal gestiegen und losgefahren sei. Wenig später fanden die Polizisten das Auto: Es stand nach einem Unfall im Bereich Erfenstein im Graben. Der Polizei zufolge kam das Auto nach rechts von einer Kurve ab. Es musste abgeschleppt werden. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Am Auto sowie an einem angrenzenden Zaun entstand ein Schaden von rund 16.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde auch ein Alkoholtest gemacht: Dieser ergab 1,93 Promille. Bei der Aufnahme aller Daten griff der 25-Jährige zudem die Polizisten an und leistete während der Entnahme der Blutprobe Widerstand. Die Polizisten wurden nicht verletzt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren zu.