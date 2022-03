Ein Fahrradfahrer hat der Neustadter Polizei am Samstagmorgen gegen 6.10 Uhr gemeldet, dass in der Nähe des Kreisels an der B38 (AVG-Kreisel) ein stark beschädigtes Auto stehe. Eine Streife schaute sich vor Ort um, konnte jedoch niemanden antreffen. Im Unfallauto fanden die Polizisten Hinweise zum flüchtigen Fahrer. An seiner Wohnanschrift wurde der 24-Jährige wenig später angetroffen. Da die Polizisten Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Test vorgenommen. Das Ergebnis: 0,51 Promille. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde daher beschlagnahmt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der betrunkene Mann im Kreisel mit seinem Fiat von der Fahrbahn abkam und im Gebüsch landete. Danach flüchtete er vom Unfallort. Für die weiteren Ermittlungen hofft die Polizei auf zusätzliche Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540.