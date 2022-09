Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagabend in Königsbach mit seinem Wagen im Graben gelandet. Laut Polizeibericht wurde die Inspektion gegen 21.45 Uhr von einem Zeugen darüber informiert, dass in der Deidesheimer Straße ein Auto liegen würde. Als die Streife vor Ort eintraf, saß ein 63-jähriger Neustadter noch im Auto. Bei der Unfallaufnahme wurde klar, dass der Fahrer betrunken war. Ein Test bestätigte dies: 1,8 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf 1000 Euro.