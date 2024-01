Am Mittwoch sind Einsätzekräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wegen eines Alarms der automatischen Brandmeldeanlage zum Marienhaus Klinikum Hetzelstift ausgerückt. Vor Ort stellten die Kräfte laut Bericht der Feuerwehr fest, dass eine alkoholisierte Person in der Zentralen Notaufnahme die Scheibe eines Handdruckmelder eingeschlagen, den Melder gedrückt und so die Alarmkette gegen 22 Uhr in Gang gesetzt hatte. „Die Auslösung wurde mutwillig herbeigeführt“, schreibt die Feuerwehr. Der Einsatzleiter setzte die Anlage zurück. Der Haustechniker wird die defekte Scheibe austausche. Nach einer halben Stunde konnten die 21 Wehrleute mit sechs Fahrzeugen wieder einrücken.