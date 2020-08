Ein 42-Jähriger hat am Freitag gegen 20 Uhr in der Seilerbahn in Fahrtrichtung Ursinusstraße einen Unfall verursacht. Der stark alkoholisierte Mann aus Neustadt betrat nach Angaben der Polizei unvermittelt die Fahrbahn und beschädigte dabei den Außenspiegel eines vorbeifahrenden Taxis. Danach entfernte er sich zu Fuß von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden am Auto der 57-jährigen Fahrerin zu kümmern. Die Polizei konnte den Mann ausfindig machen, jedoch zeigte er sich uneinsichtig und wenig kooperativ. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 500 Euro.