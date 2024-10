Eine Unfallflucht auf der A65 mit aufwendiger Suchaktion nach dem flüchtigen Fahrer hat die Polizei am Freitagabend auf Trab gehalten. Passiert ist der Unfall um 19.20 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Süd. Ein 48-Jähriger war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Ludwigshafen unterwegs, als er von einem 35-Jährigen überholt wurde. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Wagen des Unfallverursachers kam nach rechts ab und landete im Grünstreifen. Über Feldwege flüchtete der 35-Jährige mit seinem Auto. Da nicht auszuschließen war, dass er verletzt wurde, wurde auch ein Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt. Da das Kennzeichen bekannt war, konnte der 35-Jährige schließlich an seiner Anschrift angetroffen werden. Dort stellte sich heraus, dass der 35-Jährige betrunken war und keinen Führerschein hat. Dies stellt laut Polizei eine Straftat dar. Der Mann muss sich zudem wegen der Unfallflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.