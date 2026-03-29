Die Neustadter Polizei hat am Freitagabend gegen 21.30 Uhr einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Laut Mitteilung hatten sich Zeugen bei der Inspektion gemeldet und auf einen Mercedes hingewiesen, der in der Lachener Straße am Fahrbahnrand angehalten habe. Der Fahrer sei ausgestiegen und umgefallen, so die Zeugen. Eine Streife fuhr vor Ort und stellte schnell fest, dass der 63-Jährige betrunken war. Ein Test ergab 1,95 Promille. Der Führerschein, den der 63-Jährige den Polizisten übergab, stellte sich als „Totalfälschung“ heraus. Die Fahrzeugschlüssel des Neustadters wurden sichergestellt und einer Angehörigen übergeben. Auf den Mann kommen nun laut Polizei mehrere Strafverfahren zu.