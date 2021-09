Einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, von denen allerdings nur eines einen Fahrer hatte, verzeichnete die Polizeiinspektion Neustadt am Samstag am Ortsrand von Mußbach. Ein 45 Jahre alte Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim war demnach nach dem Besuch einer in der Nähe stattfindenden Gartenparty mit seinem Wage beim Anfahren auf ein davor parkendes Fahrzeug aufgefahren und hatte dieses durch den starken Aufprall auf ein weiteres parkendes Auto geschoben. Da die herbeigerufenen Polizeibeamten bei dem Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von fast zwei Promille ergab. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Da er zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Gefährdung des Straßenverkehrs. Angaben zur mutmaßlichen Schadenshöhe konnte die Polizei machen.